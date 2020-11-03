В Уфе закрыли еще один торговый центр

Второго ноября по итогам проверки был закрыт торговый комплекс «Корсо», расположенный в микрорайоне Сипайлово. Он может открыться в ближайшее время, если руководство устранит все замечания.

Ранее по тем же причинам была приостановлена работа торговых комплексов «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском районе.

Особый режим в республике введен четвертого мая и фактически не прекращал работу: в магазинах и торговых центрах посетителям и продавцам следует соблюдать социальную дистанцию, а также использовать средства индивидуальной защиты – маски, перчатки и санитайзеры.

Недавно власти объявили об усилении контроля за соблюдением правил на всех уровнях: рейды проводятся не только в торговых объектах, но и на городских улицах, и даже в госучреждениях.