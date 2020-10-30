Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому квартплата будет уменьшаться, если услуги предоставляются с задержкой либо с нарушением качества.
В Башкортостане появится возможность меньше платить за коммунальные услуги
«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ», – говорится в законе.
Это правило не распространяется на случаи, когда человек, виновный в задержке услуг или плохом обслуживании, обязан выплатить потребителю штраф.
Уменьшать плату будут управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив.
Лицо или организация, виновные в срыве сроков или нарушении качества услуг, компенсируют потери ресурсоснабжающей организации.
Если нарушения, например, в подаче воды, произошли по вине ресурсоснабжающей организации, то плату за услуги уменьшает она.
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