В Башкортостане появится возможность меньше платить за коммунальные услуги

«При предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, или с нарушением качества осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством РФ», – говорится в законе.

Это правило не распространяется на случаи, когда человек, виновный в задержке услуг или плохом обслуживании, обязан выплатить потребителю штраф.

Уменьшать плату будут управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив.

Лицо или организация, виновные в срыве сроков или нарушении качества услуг, компенсируют потери ресурсоснабжающей организации.

Если нарушения, например, в подаче воды, произошли по вине ресурсоснабжающей организации, то плату за услуги уменьшает она.