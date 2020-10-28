Уфимский аэропорт возобновляет международные рейсы

Полеты за рубеж возобновились с 27 октября. Пресс-служба аэропорта напоминает, что граждане России, прибывающие на территорию страны самолетом, должны заполнить анкету прибывающего на борту и форму на Едином портале государственных услуг в электронном виде при приобретении билета и не позднее регистрации на рейс.

В течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию необходимо пройти тест на Covid-19 методом ПЦР и опубликовать результат в специальной форме на портале «Госуслуги».

Ранее мы писали о том, что за нарушение этих правил прилетевшую из Турции в августе уфимскую туристку оштрафовали на 15 тысяч рублей.