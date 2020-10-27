В арке Вогау в «Арт-Квадрате» установили последнее панно

Истории этой семьи посвящена арка в «Арт-Квадрате» со стороны улицы Чернышевского, о которой пока что мало кто знает. Недавно в этом пространстве было установлено последнее панно, и теперь проект почти завершен. Позже в него добавят подсветку и уютную площадку.

О создании арки рассказали в «Арт-Квадрате».

Вся серия включает 9 панно с рассказами с момента прибытия Максимилиана Вогау в 1827 году в Россию до жизни семьи в советские годы.

Каждое панно прошло 7 этапов создания: рисование, формирование, сканирование, оцифровывание и раскрашивание эскизов. Потом файл распечатывали в натуральную величину и начинали заполнять рисунок мозаикой. Только после этого полотно клеили на стеклопластиковый лист и на стену.

Создание композиций – это процесс ручного труда длительностью в один месяц.

Панно сделаны из мельчайшей венецианской мозаики. Каждое панно содержит приблизительно 576 деталей.