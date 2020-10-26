Программа диспансеризации населения стартовала в марте 2019 года. Она позволяет раз в три года (старше 40 лет – ежегодно) пройти медицинские обследования бесплатно.
В Башкортостане приостановили программу диспансеризации
Диспансеризация приостанавливается по крайней мере до 16 ноября, так как в республике ощущается нехватка врачей для работы с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили 26 октября на совещании в правительстве.
По данным Минздрава, коечный фонд в Башкортостане на данный момент занят на 68%. Ежедневный прирост больных коронавирусом превысил отметку в 80 человек, 189 пациентов лечатся в стационарах.
Согласно отчету от 25 октября, состояние семи пациентов с коронавирусом оценивалось как тяжелое, двое подключены к ИВЛ.
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