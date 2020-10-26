В Башкортостане приостановили программу диспансеризации

Диспансеризация приостанавливается по крайней мере до 16 ноября, так как в республике ощущается нехватка врачей для работы с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили 26 октября на совещании в правительстве.

По данным Минздрава, коечный фонд в Башкортостане на данный момент занят на 68%. Ежедневный прирост больных коронавирусом превысил отметку в 80 человек, 189 пациентов лечатся в стационарах.

Согласно отчету от 25 октября, состояние семи пациентов с коронавирусом оценивалось как тяжелое, двое подключены к ИВЛ.