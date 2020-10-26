Радий Хабиров высказался о возможном закрытии предприятий в Башкортостане

«По поводу того, что мы делали весной и того, что делаем сейчас. Откровенно скажу, у нас даже мысли нет закрывать предприятия в текущей ситуации, хотя она непростая, но это не значит, что мы должны расслабляться, поэтому институт ковидных инспекторов и является нашим ответом этой болезни», – сказал Радий Хабиров.

С осени текущего года медицинские инспекторы должны появиться во всех организациях и образовательных учреждениях. Они могут набираться как из студентов-медиков, так и из сотрудников этих организаций, прошедших инструктаж.

В задачи ковидных инспекторов входит проверка соблюдения противоэпидемиологических мер: масочного режима, измерения температуры, дезинфекции и так далее.