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Со вторника отключат воду в двух районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 26 октября по первое ноября 2020 года.

27 октября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:

Улица Плеханова – дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13.

Улица Ушакова – дом 62.

28 октября

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Улица Индустриальное шоссе – дома 42, 42/2, 46, 48.

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:

Проспект Октября – дома 146, 148, 150, 150/1, 158.

Улица Ладыгина – дома 19, 21, 23.

29 октября

Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 24.00:

Улица Черниковская – дома 9, 9/1.

Павел Авдеев,
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