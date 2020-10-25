Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 26 октября по первое ноября 2020 года.
Со вторника отключат воду в двух районах Уфы
27 октября
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:
Улица Плеханова – дома 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13.
Улица Ушакова – дом 62.
28 октября
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Улица Индустриальное шоссе – дома 42, 42/2, 46, 48.
Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 18.00:
Проспект Октября – дома 146, 148, 150, 150/1, 158.
Улица Ладыгина – дома 19, 21, 23.
29 октября
Калининский район, холодная вода, с 12.00 до 24.00:
Улица Черниковская – дома 9, 9/1.
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