Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 19 по 25 октября 2020 года.
Со вторника отключат воду в двух районах Уфы
20 октября
Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 21.00:
Улица Свободы – дома 43, 45, 47/1, 47/2, 51, 51/1,
51/2 ,53, 54, 55, 55/1, 55/2, 56, 57, 57/1, 58, 59/2, 60, 61, 61/1, 62, 63, 65а, 66, 70, 72, 78, 78а, 82/1, 82/4, 84, 86/2, 86/10.
Улица Вологодская – дома 134, 135, 136, 139, 140, 142, 143, 143/1, 144, 144/1, 146.
Улица Димитрова – дома 242, 244, 246, 248, 250.
Улица Кулибина – дома 30а, 32а, 46, 46/1.
Улица Попова – дома 5, 9.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Батырская – дома 8/1, 10, 10/1, 12, 14/1, 16, 16/1, 16/1 корпус 1, 18.
Улица 2-ая Кронштадская – дома 42, 44, 46, 48, 35, 37, 37а, 39, 41.
20-21 октября
Калининский район, холодная вода, с 12.00 20 октября до 04.00 21 октября:
Улица Черниковская – дома 3/1, 5/1.
21 октября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Ушакова – дома 33, 34, 37.
22 октября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 18.00:
Улица Маяковского – дома 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2.
Улица Победы – дома 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2.
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