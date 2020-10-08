В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Движение ограничат на время проведения праздничных мероприятий ко Дню республики 11 октября с 17.00 до 24.00 на следующих участках:

– по улице Заки Валиди от Аксакова до Гафури и спуска к амфитеатру Конгресс-холла «Торатау»;

– от дома № 122 по улице Набережной (СОК «Юность») до спуска к амфитеатру Конгресс-холла «Торатау»;

– по улице Пушкина от Гафури до Степана Разина.

Кроме этого, с 22.00 10 октября до 00.00 12 октября будет закрыта верхняя площадка Конгресс-холла «Торатау».