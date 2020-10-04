В Башкортостане построят еще один инфекционный центр

Об этом сообщил Радий Хабиров во время посещения Республиканского инфекционного центра в Зубово.

По словам главы республики, строительство нового госпиталя необходимо, так как растет количество пациентов с коронавирусом и пневмонией. Наши читатели сообщают, что в центре в Зубово практически нет свободных коек.

Решение о строительстве еще не принято – его обсудят пятого октября на совещании в правительстве. В случае утверждения проекта он расположится в районе Стерлитамака и Салавата.