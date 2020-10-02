В 2020 году «Тотальный диктант» должен был пройти четвертого апреля, однако был перенесен из-за пандемии. Теперь он состоится 17 октября на всех площадках.
Как пройдет «Тотальный диктант – 2020» в Уфе?
Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Начало – в 13.00.
В этом году диктант пройдет в трех форматах: онлайн, офлайн и «#пишемдома». Последний формат подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки и после сдать его на проверку в один из проверочных городских пунктов. Оценка в этом формате выставляться не будет.
Получить бланки и ручки в Уфе можно по адресу: улица Комсомольская, 138 (Центральная городская библиотека, зал отраслевой литературы). Обратиться можно к сотрудникам зала. График работы библиотеки: 9.00 – 20.00, кроме воскресенья и понедельника. Телефон: +7 (347) 216-47-28.
Площадки в Уфе:
– БГМУ, 10 корпус (Театральная, 2/1, аудитория 105);
– кафе «Баракат» (бизнес-центр «Территория 3000», Менделеева, 134/7, 3 этаж);
– Центральная городская библиотека (Комсомольская, 138);
– модельная библиотека №2 (Зайнаб Биишевой, 15);
– модельная библиотека №6 (Революционная, 165);
– модельная библиотека №13 (Ухтомского, 12);
– Библиотека №14 (Ахметова, 316);
– модельная библиотека №20 (Акназарова, 24);
– модельная библиотека №32 (Ферина, 14);
– модельная юношеская библиотека №41 (Калинина, 11);
– Библиотека №1 (Шафиева, 6);
– модельная библиотека №10 (Гафури, 17);
– модельная библиотека №26 (Жукова, 11/2);
– коворкинг «Фабрика будущего» (Мира, 14);
– модельная библиотека №29 (проспект Октября, 97/1);
– Таптыковская сельская библиотека №19 (Центральная, дом 11, Таптыково).
Текст диктанта будет посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста – Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени А.М. Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер».
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