В Уфе установили первый в мире памятник клещу

Арт-объект установлен туристическим проектом «Посольство Уральских гор» и позиционируется как первый в мире памятник клещу.

Пятисантиметровая фигурка отлита из серебра 925 пробы и установлена на 50-сантиметровый каменный постамент. Памятник расположен на улице Мустая Карима, 44.

«Надеемся, что данная скульптура малой художественной формы будет долгие годы радовать жителей и гостей столицы, станет символом города, а также излюбленным местом встреч влюбленных в природу.



Ну и заставит задуматься о важных и глобальных вещах. Например, о том, что нет на нашей планете плохих и хороших животных, все равны и просто хотят жить, так же как и вы, друзья. Или о том, что осень это пора, когда пора, наконец, вспомнить и уже сделать прививку от клещевого энцефалита на будущий год», – написал в соцсетях блогер Олег Чегодаев.