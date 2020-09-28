БашГУ объявляет набор в «Заочную Математическую Школу»

Специалисты «Заочной Математической Школы» занимаются повышением общеобразовательного уровня и профессиональной ориентацией школьников, развивают математические способности и интерес к предмету.

Всего за период обучения ученики решат три (для 11 класса – четыре) контрольных работы. Четвертая контрольная работа для 11 класса носит статус заочной математической олимпиады БашГУ. Ее участники получат один балл, призеры – три балла, а победители – пять баллов, которые засчитываются при поступлении в БашГУ на те направления подготовки, где учитываются ЕГЭ по математике.

Возможно как индивидуальное, так и коллективное (в составе полного или неполного класса) обучение. За всеми обучающимся закрепляется персональный учитель-тьютор.

Форма обучения – заочная, получение и отправка работы через интернет. Все ученики получают Свидетельство о прохождении обучения в Школе.

Период обучения: октябрь 2020 года – май 2021 года.

Зарегистрироваться и задать любые вопросы можно по электронной почте: math.school2017@yandex.ru. Также можно подать заявку, заполнив форму тут.