Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 21 по 27 сентября 2020 года.
С понедельника отключат воду в трех районах Уфы
21 сентября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Улица Транспортная – дома 34/3, 34/4, 34/5, 36/2, 36/3, 36/3а.
22 сентября
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 20.00:
Улица Баязита Бикбая – дома 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41.
Улица Юрия Гагарина – дом 36.
24 сентября
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Улица Сосновская – дома 48к1, 54, 60, 61, 61б, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144.
Улица Перекопская – дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Улица Ягодная – дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Улица Гипсовая – дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а.
Улица Кишиневская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Улица Арктическая – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21.
Улица Авангардская – дома 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.
Улица Новаторов – дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26.
Улица Ереванская – дома 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27.
Улица Оранжерейная – дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Улица Менделеева – дома 8, 10.
Улица Сочинская – дом 15/1.
Улица Сазонова – дома 1, 1а, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 14, 16а, 18.
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