На сегодняшний день парк управления электротранспорта Уфы изношен более чем на 95%, но в ближайшие годы ситуация изменится.
В Уфе полностью обновится городской электротранспорт
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ufacity.info
Об этом сообщил назначенный на вчерашнем заседании Премьер республики Андрей Назаров.
На данный момент готовится подписание контракта, который позволит закупить достаточное для полного обновления парков Уфы и Стерлитамака количество троллейбусов, параллельно будут обновлять и парк трамваев. Первая партия поступит до конца 2020 года, старые троллейбусы исчезнут с улиц к 2022 году.
Также до конца 2021 года в регионе планируют снять с маршрутов все автобусы с высоким износом.
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