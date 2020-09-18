В Уфе полностью обновится городской электротранспорт

Об этом сообщил назначенный на вчерашнем заседании Премьер республики Андрей Назаров.

На данный момент готовится подписание контракта, который позволит закупить достаточное для полного обновления парков Уфы и Стерлитамака количество троллейбусов, параллельно будут обновлять и парк трамваев. Первая партия поступит до конца 2020 года, старые троллейбусы исчезнут с улиц к 2022 году.

Также до конца 2021 года в регионе планируют снять с маршрутов все автобусы с высоким износом.