В историческом центре Уфы временно перекроют несколько улиц

Полностью закроют с 12.00 до 1.00 12 сентября и с 12.00 12 сентября до 1.00 13 сентября следующие участки улиц:

– по улице Заки Валиди – от Гафури до Аксакова;

– по улице Гафури – от Свердлова до Пятигорской;

– по улице Пушкина – от Гафури до Аксакова;

– по улице Аксакова – от Заки Валиди до Пушкина;

– съезд к парку «Ватан».

Также до 1.00 13 сентября будет перекрыта парковка автотранспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».