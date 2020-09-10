Движение ограничат с 11 по 13 сентября в связи с проведением V международного фестиваля «Сердце Евразии». На этот период изменятся схемы движения общественного транспорта.
В историческом центре Уфы временно перекроют несколько улиц
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Полностью закроют с 12.00 до 1.00 12 сентября и с 12.00 12 сентября до 1.00 13 сентября следующие участки улиц:
– по улице Заки Валиди – от Гафури до Аксакова;
– по улице Гафури – от Свердлова до Пятигорской;
– по улице Пушкина – от Гафури до Аксакова;
– по улице Аксакова – от Заки Валиди до Пушкина;
– съезд к парку «Ватан».
Также до 1.00 13 сентября будет перекрыта парковка автотранспорта перед Конгресс-холлом «Торатау».
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