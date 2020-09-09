Стало известно, когда парковку на обочине в Уфе сделают платной

Законопроект о расширении платных территорий был одобрен в первом чтении еще в июле. Как ожидается, его примут на ближайшем пленарном заседании – 17 сентября.

К платным территориям относятся и обочины дорог – таким образом в правительстве пытаются бороться с людьми, которые паркуются на обочинах на весь день, занимая проезжую часть.

На парковках около спортивных объектов, а также организаций в сфере культуры, здравоохранения и оказания госуслуг период бесплатной парковки составит более 60 минут.

Полностью бесплатной парковка будет после 21 часа, в выходные и нерабочие дни, а также в любое время – только для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.