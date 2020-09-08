Перекрытие участка протяженностью почти 600 метров осложнит проезд к «Гостиному двору» и повлияет на движение нескольких маршрутов общественного транспорта.
В центре Уфы участок одной из улиц полностью закроют для транспорта
с 6.00 девятого сентября до 24.00 11 сентября будет полностью перекрыта проезжая часть улицы Ленина на участке от Коммунистической до Кирова.
На время перекрытия изменится движение маршрутов общественного транспорта – так, как указано на схеме выше. Через этот участок проходят автобусы №30, №216, №249, №252, №266, №290 и многих других маршрутов.
Это очередной этап ремонта улицы Ленина: ранее перекрывались участки от Пушкина до Коммунистической и от бульвара Ибрагимова до Революционной.
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