В центре Уфы участок одной из улиц полностью закроют для транспорта

с 6.00 девятого сентября до 24.00 11 сентября будет полностью перекрыта проезжая часть улицы Ленина на участке от Коммунистической до Кирова.

На время перекрытия изменится движение маршрутов общественного транспорта – так, как указано на схеме выше. Через этот участок проходят автобусы №30, №216, №249, №252, №266, №290 и многих других маршрутов.

Это очередной этап ремонта улицы Ленина: ранее перекрывались участки от Пушкина до Коммунистической и от бульвара Ибрагимова до Революционной.