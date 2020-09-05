В «Арт-Квадрате» открывается независимая библиотека

Библиотека расположится на территории пространства «Арт-Квадрат» (Чернышевского, 88).

Ее создательницы – предприниматель Лира Галиева, писательница Лилия Шабутдинова и маркетолог Элина Мусалова – выиграли президентский грант в 500 тысяч рублей, на эти деньги закуплены книги и мебель, будут организованы бесплатные занятия с детьми и детский театр.

Сейчас проекту требуются деньги на пожарную систему и электрику, проведение воды, кофемашину, проектор и другую технику, на погашение различных платежей.

Желающие помочь библиотеке могут пожертвовать через краудфандинговую платформу по этой ссылке. За это вы получите абонементы в библиотеку, скидки на кофе и десерты, бесплатное участие в воркшопах, приглашение на закрытую вечеринку или даже отдельную именную полку – в зависимости от внесенной суммы.