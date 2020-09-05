В Уфе ограничили движение транспорта по нескольким улицам

Движение ограничат на время проведения ремонтных работ:

– по бульвару Молодежному – до 12 октября;

– по улице Энтузиастов на участке от Шафиева до Рудольфа Нуреева – до пятого октября;

– по улице Карла Маркса на участке от Заки Валиди до бульвара Ибрагимова – до 10 октября;

– по улице Новомостовая на участках от Айской до Коммунистической и от Октябрьской Революции до Пушкина – до 30 сентября;

– по улице Пархоменко на участке от 50-летия Октября до Города Галле – до пятого октября.