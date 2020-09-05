Целый ряд улиц города будет закрыт для проезда в ближайшее время. Изменятся и схемы движения маршрутов общественного транспорта.
В Уфе ограничили движение транспорта по нескольким улицам
Движение ограничат на время проведения ремонтных работ:
– по бульвару Молодежному – до 12 октября;
– по улице Энтузиастов на участке от Шафиева до Рудольфа Нуреева – до пятого октября;
– по улице Карла Маркса на участке от Заки Валиди до бульвара Ибрагимова – до 10 октября;
– по улице Новомостовая на участках от Айской до Коммунистической и от Октябрьской Революции до Пушкина – до 30 сентября;
– по улице Пархоменко на участке от 50-летия Октября до Города Галле – до пятого октября.
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