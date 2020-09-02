В Уфе на время изменится схема движения автобусов

На улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической проезжая часть будет перекрыта до 24.00 третьего сентября в связи с заменой асфальта.

Также на улице Комсомольской на участке от Шафиева до Лесотехникума движение будет закрыто до 31 декабря на время проведения ремонтных работ.

В связи с этим изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схемах выше. Через эти участки проходят автобусы №39, №51, №202, №216, №222, №224, №226, №228, №244, №249, №266, №290 и многих других маршрутов.