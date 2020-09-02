Полное закрытие участков двух улиц приведет к изменению схемы движения более чем 20 маршрутов общественного транспорта.
В Уфе на время изменится схема движения автобусов
На улице Ленина на участке от Пушкина до Коммунистической проезжая часть будет перекрыта до 24.00 третьего сентября в связи с заменой асфальта.
Также на улице Комсомольской на участке от Шафиева до Лесотехникума движение будет закрыто до 31 декабря на время проведения ремонтных работ.
В связи с этим изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схемах выше. Через эти участки проходят автобусы №39, №51, №202, №216, №222, №224, №226, №228, №244, №249, №266, №290 и многих других маршрутов.
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