Стало известно, когда завершится модернизация транспортной системы Уфы

На сегодняшний день предлагается исключить 49 из 122 маршрутов общественного транспорта в Уфе. Удалят только избыточные или дублирующие маршруты.

При этом планируют добавить восемь новых, которые охватят отдаленные районы города. По этим маршрутам направят вместительные автобусы.

По мнению Гостранса Башкортостана, при правильной организации транспортной сети автобусы малой вместительности постепенно вытеснятся из автопарка.

Как ожидается, модернизация транспортной системы Уфы завершится к сентябрю 2021 года. К этому времени специалистам предстоит обосновать интервалы движения по маршрутам, рассчитать пассажиропотоки и распределить автобусы.