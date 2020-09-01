Улицу перекрывают до вечера в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня знаний.
В Уфе закрыли проезжую часть на участке одной из улиц
Как сообщает мэрия Уфы, участок улицы Набережной от съезда от Конгресс-холла «Торатау» до СОК «Юность» будет полностью перекрыт до 22.00 первого сентября.
Очные торжественные линейки сегодня, первого сентября, проходят только для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. После этого они примут участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ученики вторых, восьмых и десятых классов проведут День знаний в дистанционном формате, после чего также подключатся к открытому уроку.
Продолжит мероприятия дня классный час, на котором школьникам расскажут об особенностях обучения в школе в 2020 году.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.