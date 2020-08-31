Роспотребнадзор согласовал переход республики на второй этап отмены «коронавирусных» ограничений. Разрешено открытие некоторых досуговых заведений.
В Башкортостане открываются бани и сауны
Об этом на совещании 31 августа сообщил Радий Хабиров.
С первого сентября начинают работу кинотеатры, а также откроются бани и сауны, как только выпустят соответствующий указ.
Кроме того, в скором времени стартует театральный сезон, как только будет разработан строгий регламент работы театров.
Для всех мероприятий сохраняется ограничение – не более 50 участников.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.