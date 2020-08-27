В Башкортостане подорожал бензин

Согласно отчету Башстата, с 17 августа цена на бензин марки АИ-98 поднялась на 0,7% – с 50,6 до 50,96 рубля за литр. Цены на бензин остальных марок за неделю не изменились при незначительном подорожании в среднем по стране.

При этом в республике АИ-98 все равно обходится дешевле, чем в среднем по России (52,89 рубля). За год цена на все марки бензина поднялась на 2-3%.

Также Башстат сообщил о снижении цен на овощи на 2,2-7,6%. Это сезонное снижение, оно наблюдается к осени каждый год. Наибольший рост среди продовольственных товаров показали кондитерские изделия (0,9%) и консервы (0,9%).