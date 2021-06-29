Модель из Башкортостана участвует в конкурсе «Мисс Москва-2021»

В этом году на 25-м юбилейном конкурсе за звание самой красивой девушки Москвы поборются 35 участниц.
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instagram.com/missmoscow_official
Одна из участниц – 24-летняя Зухра Мухарямова, родившаяся в Салаватском районе Башкортостана.
Зухра Мухарямова – модель и корреспондент телеканала «Music Box Gold». Ранее она выиграла конкурсы «Краса Башкортостана – 2019» и «The Queen of Eurasia- 2020», стала «Вице-Мисс Студенчество России – 2017».
Зухра увлекается вокалом, живописью и легкой атлетикой. Финал конкурса красоты «Мисс Москва-2021» состоится 30 июня.
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