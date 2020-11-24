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Между Кисловодском и аэропортом Минеральных Вод запустят электричку

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обсудил запуск маршрута на рабочей встрече с начальником Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергеем Задориным.

  • Фото: архивы пресс-службы администрации Кисловодска

Глава Ставрополья подчеркнул, что организация движения электропоездов между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском решило бы сразу несколько задач: это упростило бы трафик прибывающих туристов между городами КМВ, в то же время транспорт был бы экологичным.

Сергей Задорин на встрече рассказал, что за этот год пригородными электропоездами на КМВ воспользовалось порядка 3 миллионов человек.

 

Источник: пресс-служба администрации Кисловодска

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