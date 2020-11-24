Кисловодчане выбирают искусственные ели для празднования Нового года

В официальных аккаунтах администрации города в «Инстаграм» и «ВКонтакте» был проведен опрос, где кисловодчанам предлагалось ответить на вопрос «Какую новогоднюю елку вы поставите дома?». Выяснилось, что свыше 85% респондентов устанавливают дома искусственную ель.
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Фото: архив пресс-службы администрации Кисловодска
Это говорит о том, что культура и бережное отношение к природе играют ключевую роль при подготовке к празднику.
«Конечно искусственную. Сердце кровью обливается при виде выброшенных убитых деревьев после праздника», «Это и обсуждаться не должно, надо беречь природу и пользоваться искусственной», «Мы всегда ставили живую ель. Жалко было потом выбрасывать. В прошлом году купили в Метро искусственную. Под потолок. Не пожалели. Пушистенькая, ровненькая елочка теперь любимица всей семьи» - вот только некоторые комментарии пользователей социальных сетей.
Сохраним наше природное богатство, сохраним жизнь сотням елочек и елей!
Голосование продолжается
Источник: пресс-служба администрации Кисловодска
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