Кисловодчане выбирают искусственные ели для празднования Нового года

Это говорит о том, что культура и бережное отношение к природе играют ключевую роль при подготовке к празднику.

«Конечно искусственную. Сердце кровью обливается при виде выброшенных убитых деревьев после праздника», «Это и обсуждаться не должно, надо беречь природу и пользоваться искусственной», «Мы всегда ставили живую ель. Жалко было потом выбрасывать. В прошлом году купили в Метро искусственную. Под потолок. Не пожалели. Пушистенькая, ровненькая елочка теперь любимица всей семьи» - вот только некоторые комментарии пользователей социальных сетей.

Сохраним наше природное богатство, сохраним жизнь сотням елочек и елей!

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Источник: пресс-служба администрации Кисловодска