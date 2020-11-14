НаденьУжеЭтуМаску

Цель проведения акции: сподвигнуть жителей, посетителей ресторанов, кафе, баров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов всерьез задуматься, что несоблюдение ими правил, введенных во время пандемии (маски, перчатки, дистанция), приведет к потере привычного горожанами комфорта, который обеспечивают те предприниматели, чьи предприятия могут не дотянуть до конца ограничительных мер.

Соблюдение правил - не прихоть предпринимателей, а необходимость, которая позволит бизнесу функционировать и дожить до лучших времен, без риска быть закрытыми из-за невозможности выплачивать штрафы. Приглашаем предпринимателей принять участие в акции!

Источник: пресс-служба администрации Кисловодска