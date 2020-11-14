5 ноября в Москве была запущена акция «Живи в «открыто» и флешмоб #НаденьУжеЭтуМаску. На данный момент к акции присоединились и другие регионы России. Предприниматели размещают хештег и вешают таблички на двери своих предприятий.
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Фото:Архивы пресс-служб
Цель проведения акции: сподвигнуть жителей, посетителей ресторанов, кафе, баров, торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов всерьез задуматься, что несоблюдение ими правил, введенных во время пандемии (маски, перчатки, дистанция), приведет к потере привычного горожанами комфорта, который обеспечивают те предприниматели, чьи предприятия могут не дотянуть до конца ограничительных мер.
Соблюдение правил - не прихоть предпринимателей, а необходимость, которая позволит бизнесу функционировать и дожить до лучших времен, без риска быть закрытыми из-за невозможности выплачивать штрафы. Приглашаем предпринимателей принять участие в акции!
Источник: пресс-служба администрации Кисловодска
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