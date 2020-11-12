Пятигорская турфирма стала победителем конкурса «Премии Посла Швейцарии» в России

Цель премии – собрать информацию о швейцарцах в России и отметить усилия тех, кто распространяет знания об истории швейцарско-российских связей.

Конкурс проходил в несколько этапов с февраля по июль 2020 года. Проект «Архитектурное наследие братьев Бернардацци» компании ООО «ГРАНД-ТУР» города Пятигорска получил самую высокую оценку из 64 представленных, а компания стала лауреатом Премии Посла Швейцарии 2020 года.

Награждение генерального директора компании Инны Павловой состоялось в Посольстве Швейцарии. Вручил награду чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ Ив Россье.

Спустя 200 лет о Джузеппе и Джованни Бернардацци узнали на их родине в Швейцарии и высоко оценили роль архитекторов в благоустройстве курортов Кавказских Минеральных Вод. Благодаря братьям Бернардацци Пятигорск стал городом изящных особняков, цветущих парков, излюбленным местом российской аристократии в XIX веке. Многие из созданных ими зданий и сооружений до сих пор украшают город.

Проект, получивший поддержку администрации и Думы города Пятигорска, позволит наладить прямые контакты со швейцарскими компаниями и будет способствовать развитию сотрудничества в области науки, культуры и туризма.



Источник: пресс-служба администрации Пятигорска