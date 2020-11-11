Ставрополью нужна экологически чистая энергетика

Завершается строительство ветроэлектростанции (ВЭС) в Кочубеевском районе мощностью 210 мегаватт. Уже собрано 67 установок из 84. До конца года 32 из них начнут работать. На полную мощность станция выйдет в первом квартале 2021 года.

Кроме того, ведётся строительство ВЭС на 60 мегаватт в Новоалександровском городском округе. В планах создание ветроэлектростанций в Ипатовском городском округе, Труновском районе и Петровском горокруге.