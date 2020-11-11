Ставрополью нужна экологически чистая энергетика

В рамках другого национального проекта - «Международная кооперация и экспорт» - край в текущем году уже поставил на зарубежные рынки продукции промышленного производства на сумму более 400 миллионов долларов.
Завершается строительство ветроэлектростанции (ВЭС) в Кочубеевском районе мощностью 210 мегаватт. Уже собрано 67 установок из 84. До конца года 32 из них начнут работать. На полную мощность станция выйдет в первом квартале 2021 года.
Кроме того, ведётся строительство ВЭС на 60 мегаватт в Новоалександровском городском округе. В планах создание ветроэлектростанций в Ипатовском городском округе, Труновском районе и Петровском горокруге.
Владимир Владимиров
губернатор Ставропольского края
"Эту работу нельзя останавливать. Ставрополью нужна экологически чистая, «зелёная» энергетика. Нам важно развивать компетенции в этой сфере".
В рамках расширения промышленных мощностей в крае идёт работа по созданию высокотехнологичных рабочих мест. К текущему году, по словам министра, в экономике края их создано более 25 тысяч. В будущем году, планируется увеличить этот показатель на 10%.
Источник: администрация Ставропольского края
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.