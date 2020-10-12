Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»

Сбер ещё в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима.

Сегодня, когда вновь наблюдается рост заболеваемости COVID-19, Сбер решил усилить работу по информированию населения и дополнительно простимулировать своих клиентов заботиться о своём здоровье и здоровье окружающих.

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России.

Источник: пресс-служба Сбер Банка