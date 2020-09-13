Cбербанк в рамках празднования 240-летия Пятигорска подарил городу парковый барельеф генералу Георгию Эммануэлю

Барельеф будет расположен в обновленном Емануелевском парке, который будет открыт после проведенных работ по благоустройству территории. В курортном парке уже установлены скульптуры героев литературных произведений Михаила Лермонтова: княжны Мери, Бэлы, Максим Максимыча и Печорина.

Идея установки барельефа ранее была единодушно одобрена на градостроительном совете Пятигорска. Отлитая из бронзы скульптура будет расположена на каменном основании, которое является частью горы Машук, на входе в парк со стороны ул. Лермонтова.