Российский офицер в 20-е годы XIX века был начальником Кавказской области. Благодаря его личной инициативе были заложены парки и скверы, которые до сих пор являются «визитной карточкой» города-курорта.
Cбербанк в рамках празднования 240-летия Пятигорска подарил городу парковый барельеф генералу Георгию Эммануэлю
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Фото: Архивы пресс-служб Сбербанка
Барельеф будет расположен в обновленном Емануелевском парке, который будет открыт после проведенных работ по благоустройству территории. В курортном парке уже установлены скульптуры героев литературных произведений Михаила Лермонтова: княжны Мери, Бэлы, Максим Максимыча и Печорина.
Идея установки барельефа ранее была единодушно одобрена на градостроительном совете Пятигорска. Отлитая из бронзы скульптура будет расположена на каменном основании, которое является частью горы Машук, на входе в парк со стороны ул. Лермонтова.
Елена Бакланова
заместитель управляющего Ставропольским отделением Сбербанка
«Мы рады поддержать инициативу региональных и городских властей по благоустройству одного из основных мест отдыха жителей и гостей города Пятигорск. Большая часть наших совместных проектов как раз направлена на развитие инфраструктуры и повышения уровня жизни населения. Будучи социально ответственным и системообразующим финансовым институтом, Сбербанк традиционно уделяет большое внимание развитию проектов, связанных с развитием культурного и исторического наследия регионов и страны в целом».
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