Праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на территории общей площадью более 200 000 кв. м, что позволит обеспечить необходимую социальную дистанцию. Вход на территорию парка будет осуществляться через 9 КПП, которые будут оборудованы санитайзерами, а волонтеры проведут каждому термометрию.

Дмитрий Ворошилов Мэр Пятигорска Все мероприятия проводятся с соблюдением масочного режима. Прошу вас позаботиться о себе и соблюдать необходимые меры предосторожности. Для удобства посещения мероприятий - мы изменили график движения трамваев, чтобы любой желающих мог попасть на празднование 240-летия города Пятигорска.