В парке Победы на площади перед музеем «Россия - моя история» монтируют сцену. С 11 по 13 сентября пройдут праздничные концерты с участием
звёзд российской эстрады: 11 сентября - Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерина, DJ Groove и группа Республика, а 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.
Праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на территории общей площадью более 200 000 кв. м, что позволит обеспечить необходимую социальную дистанцию. Вход на территорию парка будет осуществляться через 9 КПП, которые будут оборудованы санитайзерами, а волонтеры проведут каждому термометрию.
Дмитрий Ворошилов
Мэр Пятигорска
Все мероприятия проводятся с соблюдением масочного режима. Прошу вас позаботиться о себе и соблюдать необходимые меры предосторожности. Для удобства посещения мероприятий - мы изменили график движения трамваев, чтобы любой желающих мог попасть на празднование 240-летия города Пятигорска.
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