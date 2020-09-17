В даты проведения уикенда Формулы 1 в Сочи кинопляж «Визионер» проведет серию концертов топовых российских исполнителей

Каждый день уикенда будет насыщен новыми эмоциями и выступлениями. HYPER MUSIC объединит лучших российских исполнителей и ярких активных жителей и гостей города Сочи, которые привыкли наслаждаться жизнью и брать от нее все.

24 сентября уикенд HYPER MUSIC откроет вечеринка с участием VJ Tonique с аудиовизуальным перформансом.

25 сентября концертную программу HYPER MUSIC откроет IOWA–группа, песни которой известны каждому ценителю качественной поп-музыки в России и за ее пределами.

Их треки звучат повсюду: на радио и в телефонах, на улицах и в метро.

В песнях группы IOWA простым и красочным языком рассказываются простые и смешные истории, которые происходили в жизни или хотя бы в воображении у каждого, в том числе у автора текстов и вокалистки Кати Иванчиковой, автора музыки и соло-гитариста Леонида Терещенко, бас-гитариста и клавишника Александра Гаврилова, а также Василия Буланова, который играет за вертушками и на ударных.

Оказавшись на большой сцене, они сумели достучаться до сердца слушателей, а их песни прочно заняли лидирующие позиции в главных хит-парадах страны.

В копилке музыкальных наград IOWA: самая престижная музыкальная премия в России - "Золотой граммофон", "Лучшая Группа" на Премии RU.TV в 2018 году и «Лучшее танцевальное видео» в 2017, а также Российская национальная музыкальная премия в категории «Лучшая музыкальная группа" в 2017 году.

За плечами группы-сотни выступлений в городах и странах, на больших площадях, концертных залах и вместительных клубах.

Харизмы IOWA хватит на всех!