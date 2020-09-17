C 24 по 27 сентября на кинопляже «Визионер»– единственном в России кинотеатре и арт- пространстве прямо на берегу моря пройдет серия концертов HYPER MUSIC!
В даты проведения уикенда Формулы 1 в Сочи кинопляж «Визионер» проведет серию концертов топовых российских исполнителей
Каждый день уикенда будет насыщен новыми эмоциями и выступлениями. HYPER MUSIC объединит лучших российских исполнителей и ярких активных жителей и гостей города Сочи, которые привыкли наслаждаться жизнью и брать от нее все.
24 сентября уикенд HYPER MUSIC откроет вечеринка с участием VJ Tonique с аудиовизуальным перформансом.
25 сентября концертную программу HYPER MUSIC откроет IOWA–группа, песни которой известны каждому ценителю качественной поп-музыки в России и за ее пределами.
Их треки звучат повсюду: на радио и в телефонах, на улицах и в метро.
В песнях группы IOWA простым и красочным языком рассказываются простые и смешные истории, которые происходили в жизни или хотя бы в воображении у каждого, в том числе у автора текстов и вокалистки Кати Иванчиковой, автора музыки и соло-гитариста Леонида Терещенко, бас-гитариста и клавишника Александра Гаврилова, а также Василия Буланова, который играет за вертушками и на ударных.
Оказавшись на большой сцене, они сумели достучаться до сердца слушателей, а их песни прочно заняли лидирующие позиции в главных хит-парадах страны.
В копилке музыкальных наград IOWA: самая престижная музыкальная премия в России - "Золотой граммофон", "Лучшая Группа" на Премии RU.TV в 2018 году и «Лучшее танцевальное видео» в 2017, а также Российская национальная музыкальная премия в категории «Лучшая музыкальная группа" в 2017 году.
За плечами группы-сотни выступлений в городах и странах, на больших площадях, концертных залах и вместительных клубах.
Харизмы IOWA хватит на всех!
26 сентября на HYPER MUSIC выступит Feduk— популярный российский исполнитель нового поколения поп-звезд, композиции которого неизменно становятся хитами среди фанатов.
За короткий период времени он смог завоевать любовь слушателей, прославившийся благодаря интернету и совместному с Элджеем хиту «Розовое вино».
Feduk делает ставку на рэп, хаус-биты и находится вне привычных эстрадных иерархий.
И неудивительно, что такие хиты артиста, как «Моряк», «Хлопья летят наверх» и «Закрывай глаза», принесли ему ещё больше фанатов.
Сам исполнитель уверенно покоряет отечественный шоу-бизнес и завоевывает все большую популярность.
Ведь Feduk — артист, способный поднять на ноги любой танцпол, легко сочетая искренний хип-хоп с танцевальным ритмом.
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