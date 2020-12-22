Сочинский новогодний подарок от Ильи Авербуха

Мероприятие пройдет при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Звезды мирового фигурного катания выйдут на лед ЛДС «Айсберг» с лучшими номерами, чтобы встретиться с любимыми зрителями и подарить им волшебное новогоднее настроение.

Традиционно сочинские встречи на льду становятся самыми яркими и масштабными событиями культурной жизни Сочи.

Мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

На территории спортивного объекта будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, социальная дистанция, численность зрительного зала составит не более 30%, а все зрители будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.