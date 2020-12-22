Сочинский новогодний подарок от Ильи Авербуха

Со 2 по 5 января 2021 года в южной столице пройдет фестиваль по фигурному катанию «Чемпионы» с участием двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года Евгении Медведевой.
Мероприятие пройдет при поддержке департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи.
Звезды мирового фигурного катания выйдут на лед ЛДС «Айсберг» с лучшими номерами, чтобы встретиться с любимыми зрителями и подарить им волшебное новогоднее настроение.
Традиционно сочинские встречи на льду становятся самыми яркими и масштабными событиями культурной жизни Сочи.
Мероприятие будет проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
На территории спортивного объекта будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, социальная дистанция, численность зрительного зала составит не более 30%, а все зрители будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Фестиваль по фигурному катанию «Чемпионы» - уникальная возможность для жителей России, которые проведут новогодние каникулы на курорте, увидеть любимых спортсменов и получить незабываемые эмоции.
На льду будет представлено множество любимых дуэтов и новогодних сюрпризов для всех поклонников фигурного катания!
Драматургия фестиваля выстроена таким образом, что каждый номер логично сменяет другой.
Номера затейливо структурированы в единое театральное действие, весёлое и романтичное, меланхоличное и ироничное.
Сочи в рамках фестиваля посетят: Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев, Мария Петрова, Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Максим Шабалин, Иван Ригини, Брендан Керри, Владимир Беседин, Алексей Полищук.
Илья Авербух: «Мы рады возможности начать 2021 год с традиционных выступлений на льду в Сочи.
Уверен, для сочинцев и гостей города это станет настоящим новогодним сюрпризом.
Приглашаю вас всей семьей провести один из праздничных вечеров в компании нашей команды знаменитых фигуристов».
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