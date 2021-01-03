Разница сдачи в аренду недвижимости самому и через компанию.

Доход:

САМОСТОЯТЕЛЬНО: Нестабильный (как показывает практика, жильцы могут съехать раньше).

FREEDOM: Стабильная плата, при интересных условиях готовы платить за квартал, полугодие или год вперёд.

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Поиск клиента:

САМОСТОЯТЕЛЬНО: Затраты на маркетинг, огромная трата времени на телефонные переговоры, безуспешные показы и тд.

FREEDOM: Вы забудете про потерю своего времени.

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Заселение и уборка:

САМОСТОЯТЕЛЬНО: Подбор клининга, плата за услуги, подготовка юридически грамотного договора.

FREEDOM: Вам не придётся этим заниматься, это все лежит на нас.

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Косметический ремонт:

САМОСТОЯТЕЛЬНО: Подбор и оплата бригады или частных мастеров.

FREEDOM: Компания FreeDom берет все задачи на себя.

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Страховка недвижимости:

САМОСТОЯТЕЛЬНО: За свой счет.

FREEDOM: За счет компании FreeDom.

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Гарантии сохранности:

САМОСТОЯТЕЛЬНО: Нет.

FREEDOM: Планово, раз в месяц мы проверяем квартиры и дома в нашем управлении, возникшие дефекты устраняются и в электронном формате отчитываемся перед вами.⠀



У Вас есть квартира в Сочи и Вы хотите узнать условия? Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы подробно расскажем об условиях сотрудничества.

FreeDom

