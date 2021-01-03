Разница сдачи в аренду недвижимости самому и через компанию.

Доход:
САМОСТОЯТЕЛЬНО: Нестабильный (как показывает практика, жильцы могут съехать раньше).
FREEDOM: Стабильная плата, при интересных условиях готовы платить за квартал, полугодие или год вперёд.
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Поиск клиента:
САМОСТОЯТЕЛЬНО: Затраты на маркетинг, огромная трата времени на телефонные переговоры, безуспешные показы и тд.
FREEDOM: Вы забудете про потерю своего времени.
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Заселение и уборка:
САМОСТОЯТЕЛЬНО: Подбор клининга, плата за услуги, подготовка юридически грамотного договора.
FREEDOM: Вам не придётся этим заниматься, это все лежит на нас.
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Косметический ремонт:
САМОСТОЯТЕЛЬНО: Подбор и оплата бригады или частных мастеров.
FREEDOM: Компания FreeDom берет все задачи на себя.
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Страховка недвижимости:
САМОСТОЯТЕЛЬНО: За свой счет.
FREEDOM: За счет компании FreeDom.
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Гарантии сохранности:
САМОСТОЯТЕЛЬНО: Нет.
FREEDOM: Планово, раз в месяц мы проверяем квартиры и дома в нашем управлении, возникшие дефекты устраняются и в электронном формате отчитываемся перед вами.⠀
У Вас есть квартира в Сочи и Вы хотите узнать условия? Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы подробно расскажем об условиях сотрудничества.
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