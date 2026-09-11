Любим ли мы курорт Красная Поляна? Да, круглогодично! Здесь каждый маршрут будто создан для кадра на тысячи лайков. Создали редакционный гид по самым эстетичным локациям курорта «Красная поляна»: координаты, визуальные акценты и рабочие ориентиры для съемки.
Водопад Поликаря
📍 43.6515, 40.2710
Пожалуй, главный хит курорта — водопад Поликаря. Его высота достигает 72 метров, он находится на склоне хребта Аибга и образуется от ручья Ржаного — самого крупного водотока на склонах курорта. За раздвоенный поток Поликаря получил народное прозвище «Штаны», но в кадре выглядит более чем серьезно: две белые струи срываются со скалы и разбиваются о камни. Это место для кадров с подписью «я дошла» — с ощущением маленького личного подвига. Лучше всего здесь работают широкие планы: человек внизу, скала сверху, вода между ними. Получается практически почти постер к фильму о встрече с Кавказом.
Самый мощный период — май и июнь, когда водопад питается талыми водами и особенно выразительно смотрится на фоне зелени.
Панорамная площадка 360° на Поляне, 2200
📍 43.64714, 40.25190
Если нужен тот самый кадр «выше облаков», поднимайтесь на панорамную площадку 360°. С нее открывается обзор на Кавказские горы, поселки Красная Поляна и Эсто-Садок, долину Мзымты, Цирк-2, хребты Аибги, вершины Адыгеи и Абхазии, а в ясную погоду — даже на море. Площадка находится на высоте 2200 метров, и ее главная магия — ощущение, что горизонт здесь бесконечный. Это идеальная точка для заката. Ветер добавляет драматургии, солнце делает лицо мягче любого фильтра, а горы на заднем плане берут на себя всю режиссуру.
Совет: на минуту закройте глаза и почувствуйте жизнь в моменте.
Черная Пирамида
📍 43.6433, 40.2494
Черная Пирамида выделяется среди других вершин Аибги цветом и формой, потому что сложена в основном вулканическими породами. Отсюда открываются виды на горные цирки, вершины, долину Мзымты и, при хорошей погоде, на голубую линию Черного моря.
Визуально это самая сильная локация подборки. Сюда стоит идти за кадром с характером: скалы, ветер, резкий рельеф — и вы на фоне роскошного ландшафта.
Черная Пирамида — самая высокая точка курорта Красная Поляна: 2375 метров над уровнем моря.
Цирк-2
📍 43.6439, 40.2552
Цирк‑2 — горная долина, где Красная Поляна окончательно перестает быть курортом и становится Кавказом в чистом виде. По официальному описанию курорта, экотропа «Цирк‑2» стартует от верхней станции канатной дороги «Вершина», проходит около 650 метров, занимает примерно 30 минут и относится к простым маршрутам, хотя сезонный статус тропы лучше проверять перед поездкой.
Для соцсетей это рай. Здесь хорошо снимать не только портреты, но и детали — ботинки на тропе, рука в руке, силуэт на фоне склонов. Цирк‑2 особенно красив, когда облака низко идут по горам: в такие моменты кажется, что природа сама включает спецэффекты.
Папоротниковая тропа
📍 43.668925, 40.268519
Папоротниковая тропа — вариант для тех, кто хочет попасть в лесную сказку. Курорт рассказывает, что маршрут получил название благодаря обилию древних растений: влажный теплый климат на высоте около 900 метров создает для папоротников идеальные условия.
Это самая «зеленая» точка маршрута: листья, мох, стволы, папоротники, которые выглядят так, будто помнят эпоху динозавров. Для съемки лучше выбрать утро или время после дождя — тогда лес становится глянцевым.
В окрестностях Красной Поляны насчитывают 11 видов и подвидов папоротников.
Экотропы «Времена года» и «Реликтовый лес»
📍 43.667450, 40.262161
📍 43.65888, 40.2509
Финальная точка — для тех, кто любит спокойную, почти медитативную Красную Поляну. Кольцевой маршрут «Времена года» начинается на Поляне 960, проходит вдоль канатной дороги «Восточный лес», пересекает лавиноотводящую дамбу, поднимается к смотровой площадке и возвращает к месту старта. А «Реликтовый лес» — это прогулка среди пихт и буков, возраст которых достигает нескольких веков.
Здесь не надо искать один главный кадр. Вся тропа — это серия: свет через ветви, деревянная дорожка, горная зелень, остановка на смотровой, рука на перилах, ветер в волосах. Атмосферно? Весьма.
Главное — проверять статус экотроп и канатных дорог перед поездкой: в горах сезонность, погода и безопасность всегда главнее даже самого красивого кадра.
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