Цирк‑2 — горная долина, где Красная Поляна окончательно перестает быть курортом и становится Кавказом в чистом виде. По официальному описанию курорта, экотропа «Цирк‑2» стартует от верхней станции канатной дороги «Вершина», проходит около 650 метров, занимает примерно 30 минут и относится к простым маршрутам, хотя сезонный статус тропы лучше проверять перед поездкой.

Для соцсетей это рай. Здесь хорошо снимать не только портреты, но и детали — ботинки на тропе, рука в руке, силуэт на фоне склонов. Цирк‑2 особенно красив, когда облака низко идут по горам: в такие моменты кажется, что природа сама включает спецэффекты.