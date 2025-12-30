Каждый год у новогодней недели появляются свои обязательные точки притяжения — события, которые формируют настроение города. В этом сезоне таким акцентом станет премьера ледового спектакля Татьяны Навки «Щелкунчик» в ледовом дворце «Айсберг» при поддержке Сбера, куда редакция Сочи "Собака.ru" отправится на каникулах.

Знакомая история вновь выходит на сцену, но уже не как балет, а как крупная визуальная постановка, где лед становится частью драматургии. На льду — ведущие российские и мировые фигуристы, превращающие привычный сюжет в визуальную симфонию: Мари путешествует между эпохами, а архитектура сцены меняется буквально на глазах благодаря подвижным декорациям и мультимедийным эффектам.

Музыка Чайковского, современная партитура, более сотни созданных для проекта костюмов и новая трактовка истории делают постановку частью большого зимнего ритуала — того самого, который создает ощущение праздника еще до боя курантов.

Это шанс оказаться внутри сказки, которая оживает не на страницах книги, а на льду «Айсберга».

30 декабря – 6 января, Сириус, Олимпийский парк.