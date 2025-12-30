Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Премьера ледового спектакля Татьяны Навки «Щелкунчик» в ледовом дворце «Айсберг»

Каждый год у новогодней недели появляются свои обязательные точки притяжения — события, которые формируют настроение города. В этом сезоне таким акцентом станет премьера ледового спектакля Татьяны Навки «Щелкунчик» в ледовом дворце «Айсберг» при поддержке Сбера, куда редакция Сочи "Собака.ru" отправится на каникулах.

Знакомая история вновь выходит на сцену, но уже не как балет, а как крупная визуальная постановка, где лед становится частью драматургии. На льду — ведущие российские и мировые фигуристы, превращающие привычный сюжет в визуальную симфонию: Мари путешествует между эпохами, а архитектура сцены меняется буквально на глазах благодаря подвижным декорациям и мультимедийным эффектам.

Музыка Чайковского, современная партитура, более сотни созданных для проекта костюмов и новая трактовка истории делают постановку частью большого зимнего ритуала — того самого, который создает ощущение праздника еще до боя курантов.

Это шанс оказаться внутри сказки, которая оживает не на страницах книги, а на льду «Айсберга».

30 декабря – 6 января, Сириус, Олимпийский парк.

Архивы пресс-службы
Архивы пресс-службы
Архивы пресс-службы

Информационный обзор редакции 

12+

Фото: Архивы пресс-службы

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Сочи?
Выберите проект: