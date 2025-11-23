ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА В СЕТИ ОТЕЛЕЙ BY PROVENCE — 7 ДНЕЙ ГЛАВНОЙ РАСПРОДАЖИ!
Выберите отель в Сочи или на Красной Поляне и воспользуйтесь возможностью отдохнуть по специальной цене.
С 24 по 30 ноября 2025 года бронируйте проживание в отелях сети со скидкой 20%.
Периоды проживания со скидкой:
Для отелей Малекон, 8Avenue, Emerald, Grand Gallery, Архитектор, Central Residence и Garden Hills:
• с 28 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года
Для отелей Snega, Аркадия, Red Wood и Верещагинская Дача:
• с 28 ноября 2025 года по 30 декабря 2025 года
• с 11 января 2026 года по 19 февраля 2026 года
Условия акции:
• Акция действует на определенные категории номеров.
• Акция не суммируется с программой лояльности и другими специальными предложениями.
Дополнительные условия:
• Дети до 5 лет включительно проживают бесплатно без предоставления дополнительного места.
• Возможность раннего заезда и позднего выезда предоставляется только при наличии свободных номеров.
Количество номеров по акции строго ограничено, рекомендуем оформить бронирование как можно раньше.
Доступно по телефону отдела бронирования и официальном сайте сети.
8 (862) 240-17-04
Отдых в Сочи и Красной Поляне с Provence Hotels: что важно знать перед бронированием Сочи — круглогодичный курорт, который объединяет море, горы, городской комфорт и природу. Здесь отдых планируют как на пляжный сезон, так и на зимние каникулы. Но с каждым годом всё сложнее выбрать отель, который будет соответствовать ожиданиям по комфорту, локации и цене.
Сеть отелей Provence включает более десяти объектов размещения в Сочи, Адлере, Красной Поляне и Сириусе. В числе отелей — бутик-форматы, семейные гостиницы, СПА-отели и апарт-отели. Все они объединены едиными стандартами сервиса и направленностью на комфортный отдых без переплат.
