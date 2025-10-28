Черная Пятница в Pine River
С 17 по 24 октября Pine River запускает неделю особых цен на проживание. Только семь дней — чтобы забронировать отдых в горах со скидкой до 30%.
В акции участвуют все заезды с 17 октября 2025 по 10 января 2026:
• 30% — на проживание в будни
• 20% — на проживание в выходные
• 20% — на новогодние даты (31 декабря — 10 января)
Скидки не суммируются с другими предложениями, количество номеров ограничено.
Отличный повод заранее выбрать даты, спланировать отдых.
