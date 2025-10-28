Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Черная Пятница в Pine River

С 17 по 24 октября Pine River запускает неделю особых цен на проживание. Только семь дней — чтобы забронировать отдых в горах со скидкой до 30%.

В акции участвуют все заезды с 17 октября 2025 по 10 января 2026:

• 30% — на проживание в будни

• 20% — на проживание в выходные

• 20% — на новогодние даты (31 декабря — 10 января)

Скидки не суммируются с другими предложениями, количество номеров ограничено.

Отличный повод заранее выбрать даты, спланировать отдых.

ЗАБРОНИРОВАТЬ ОТДЫХ СО СКИДКОЙ.

Реклама. ООО "ПАЙН РИВЕР", ИНН 4007017353. Erid: 2VtzqvLQymR

16+

Фото: Архивы пресс-службы

