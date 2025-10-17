Из чего состоит Неделя гостиничного бизнеса

Ruviera Expo — одна из двух крупнейших в России выставок поставщиков и партнеров гостиничного бизнеса. Всё, что нужно отелю, гостевому дому и санаторию представлено в восьми разделах выставки: от гостиничной косметики и сервисов бронирования до гольф-каров и услуг проектирования. Всего более 120 экспонентов, в том числе, новые интересные игроки рынка.

Ruviera Forum — крупнейший в России бизнес-форум для отелей всех типов и форматов. Это актуальный контент по гостиничному бизнесу, комплексная программа для всех ключевых позиций в отеле: владельцев, руководителей и специалистов различных служб. В программе форума участвуют более 120 спикеров — и общепризнанные авторитеты гостиничной сферы и новые яркие таланты.

Ruviera Development — площадка для встречи ведущих экспертов в области гостиничного девелопмента, управления и смежных сфер и заинтересованных инвесторов. Здесь обсуждается и определяется то, какими будут новые отели в России в ближайшее десятилетие.

Ruviera TOP 300 — отраслевой рейтинг людей, оказывающих наибольшее влияние на гостиничную индустрию и меняющих ее к лучшему здесь и сейчас. При составлении рейтинга используются объективные методы исследования и оценки. На торжественной церемонии будут представлены 50 новых участников, которые пополнят рейтинг в 2025 году.

Ruviera Entertainment — развлекательная программа: вечерние и дополнительные мероприятия. Ведь «Рувьера» — это не только про качественное обучение и успешные переговоры, а про жизнь отельеров во всех ее проявлениях. Этот раздел отвечает за отличное настроение, зажигательные вечеринки, концерты и красивый отдых после деловой программы.



