С 10 по 12 ноября 2025 года в 5-й раз состоится RUVIERA Hotel Business Week — ежегодная Неделя гостиничного бизнеса в Сириусе и Сочи. Место проведения: федеральная территория «Сириус», университет «Сириус», Олимпийский проспект, 1.
Первая Ruviera была проведена сразу после пандемии. После событийной паузы она стала местом долгожданной живой встречи «под пальмами» для отельеров курортных регионов. Яркий современный формат отраслевого события постепенно привлек внимание представителей гостиничной сферы далеко за пределами юга. Поэтому сегодня география участников простирается от Калининграда до Владивостока.
RUVIERA Hotel Business Week — одновременно и выставка, и форум, и фестиваль для отельеров со всей России. Мероприятие предлагает самую масштабную и насыщенную программу среди отраслевых событий. Отельеры, гостиничные инвесторы и девелоперы найдут здесь ответы на все вопросы, необходимые для успешной работы.
И всё это проходит в самой южной точке России, на берегу Черного моря, в окружении Кавказских гор и субтропической зелени. Федеральная территория «Сириус» по праву является местом проведения больших федеральных и международных событий прошлого, настоящего и будущего. И в один ряд с ними становится Ruviera.
Из чего состоит Неделя гостиничного бизнеса
Ruviera Expo — одна из двух крупнейших в России выставок поставщиков и партнеров гостиничного бизнеса. Всё, что нужно отелю, гостевому дому и санаторию представлено в восьми разделах выставки: от гостиничной косметики и сервисов бронирования до гольф-каров и услуг проектирования. Всего более 120 экспонентов, в том числе, новые интересные игроки рынка.
Ruviera Forum — крупнейший в России бизнес-форум для отелей всех типов и форматов. Это актуальный контент по гостиничному бизнесу, комплексная программа для всех ключевых позиций в отеле: владельцев, руководителей и специалистов различных служб. В программе форума участвуют более 120 спикеров — и общепризнанные авторитеты гостиничной сферы и новые яркие таланты.
Ruviera Development — площадка для встречи ведущих экспертов в области гостиничного девелопмента, управления и смежных сфер и заинтересованных инвесторов. Здесь обсуждается и определяется то, какими будут новые отели в России в ближайшее десятилетие.
Ruviera TOP 300 — отраслевой рейтинг людей, оказывающих наибольшее влияние на гостиничную индустрию и меняющих ее к лучшему здесь и сейчас. При составлении рейтинга используются объективные методы исследования и оценки. На торжественной церемонии будут представлены 50 новых участников, которые пополнят рейтинг в 2025 году.
Ruviera Entertainment — развлекательная программа: вечерние и дополнительные мероприятия. Ведь «Рувьера» — это не только про качественное обучение и успешные переговоры, а про жизнь отельеров во всех ее проявлениях. Этот раздел отвечает за отличное настроение, зажигательные вечеринки, концерты и красивый отдых после деловой программы.
Ruviera 2025: что нового
Уже сформированная сила «Рувьеры» в единстве и гармонии качественного контента, хорошей организации и великолепной локации. В год своего 5-летия Ruviera продолжает активно развиваться и делает следующий шаг вперед. Участников события ждут сразу несколько важнейших изменений и улучшений.
Новая площадка и новый масштаб
Чтобы было, где развернуться при воплощении грандиозных замыслов, событие переместилось на, пожалуй, лучшую event-площадку России — в здание университета «Сириус». В прошлом — это главный олимпийский медиацентр, где в 2014 году работали журналисты со всего мира. Теперь Ruviera длится три дня, а еще один день выделен для дополнительных мероприятий.
Новая архитектура программы форума
В 2025 году форум впервые предлагает отельерам две программы: Основную и Расширенную. Основная программа рассчитана на быстрое обзорное ознакомление с трендами, нововведениями, полезными кейсами и решениями по всем ключевым аспектам гостиничного бизнеса.
Расширенная программа состоит из целевых модулей и предназначена для углубленного изучения и проработки самых актуальных вопросов, стоящих сегодня перед отельерами. По сути — это Mini MBA для гостиничного бизнеса.
Спикеры-хедлайнеры — президент РСТ Илья Уманский, бизнес-тренеры Наталья Зверёк и Анета Коробкина, топ-отельеры Юнис Теймурханлы и Дмитрий Макаров — в своих вдохновляющих выступлениях заглянут в ближайшее будущее и наметят пути развития отелей, туризма и бизнеса в целом.
Ruviera Development
Саммит по созданию и строительству отелей, реновации и инвестициям в гостиничную сферу приобрел понятное и конкретное имя — Ruviera Development. На тематических секциях саммита эксперты подробно обсудят специфику создания различных типов гостиничных объектов: апарт-отелей, санаториев и спа-отелей, загородных парк-отелей, городских отелей, курортных комплексов «Всё включено», отелей на горных курортах и малых отелей 3*.
Расширение Ruviera Expo
Выставка увеличилась на 20% и удобнее расположена в привязке к деловой программе. Выставка расположена в пассаже, где за счет светопрозрачных конструкций крыши обеспечивается качественное освещение и создается атмосфера для продуктивных переговоров.
Вечерние шоу
Для поддержания отличного настроения участников им предложена уникальная серия вечерних шоу по мотивам разных мировых Ривьер. В каждый из трех вечеров гости перенесутся в ретро-атмосферу Российской Ривьеры, прочувствуют на себе жгучий колорит Мексиканской Ривьеры и насладятся тихой роскошью Французской Ривьеры.
В вечерней программе с концертами выступят группы «Комбинация» и «Банд’Эрос», скрипач-виртуоз Самвел Айрапетян и одна из лучших российских кавер-групп «МВП Бэнд».
Юрий Васильченко, основатель и руководитель RUVIERA Hotel Business Week:
«Главная ценность события — отельное коммьюнити, которое расширяется вокруг него с каждым годом. Это обеспечивает участникам продуктивный обмен опытом с коллегами со всех уголков России. На «Рувьере» можно встретить старых знакомых, которых не видел несколько лет, и завести новые полезные контакты. За счет силы сообщества здесь находятся ответы на самые тупиковые вопросы отельного бизнеса. Билетная программа и уровень цен дают возможность участия в событии каждому отельеру. В 2025 году мы ждем более 3000 участников».
