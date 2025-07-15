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Кофейный трак Citroën 1969 года в Сочи!

Кажется, этот город создан для ярких коллабораций и невероятно фотогеничных мест. Наша редакция, вдохновленная этим творческим духом, отправилась исследовать очередную привлекательную локацию.

Кофейный трак бренда LIMÉ отправляется в Сочи, в течение месяца, с 15 июля по 15 августа, черно-белый брендированный Citroën 1969 года выпуска будет работать на территории пляжного комплекса «Остров».

В меню трака — классические горячие и освежающие напитки.

Специально для трака в Сочи представляют два сезонных напитка: клубничный айс-латте и матча-бамбл✔️

Еще одна стильная локация для ваших летних фото📸

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