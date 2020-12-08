«Сириус» впервые проведет образовательную программу «Дизайн. Формирование архитектурного пространства»

«Совершенствуя прикладные умения и навыки, важно ставить практические задачи.

Мы предложим участникам создать выставочное пространство и хотим, чтобы они взглянули на экспозицию нестандартно: например, сделали не прямые стены, а с наклоном, многоуровневыми поверхностями – неизвестно, как развернется фантазия будущих дизайнеров», – рассказывает заведующая кафедрой архитектуры МГАХИ кандидат архитектуры Екатерина Трибельская.

Авторы программы уверяют, что школьники смогут воплотить в жизнь свои самые смелые замыслы и идеи – ломать, например, пространственную перспективу и строить объекты, которые могут восприниматься как объемные футуристические конструкции.

Чтобы предложить идеи и продумать визуальные образы, ребята вместе с педагогами разберут самые успешные проекты архитекторов, работавших с искаженным пространством (когда здание или предмет интерьера как будто нарушают законы физики).

Общая направленность образовательного курса от экспертов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова – творческо-прикладная.

По словам директора Научно-образовательного центра НГУАДИ Ольги Морозовой, в рамках программы ребята будут работать над конкретным проектным кейсом – создавать выставочное пространство для «Сириуса», где участники программ направления «Искусство» смогут показывать свои работы и экспозиции.

«Задача курса – отработать все основные этапы реализации проекта, включая создание цифровой модели интерьера», – пояснила педагог.