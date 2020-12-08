«Сириус» впервые проведет образовательную программу «Дизайн. Формирование архитектурного пространства»

Партнерами программы выступили Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова и Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова.
Курс для юных дизайнеров рассчитан на школьников 14–17 лет, интересующихся художественным творчеством, «ручной» или компьютерной графикой и моделированием, изучением пространственной среды.
Обучение на программе пройдет с 6 по 26 декабря.
Итогом трехнедельного курса станет защита и выставка творческих проектов.
Участниками программы станут 25 школьников, прошедших экспертный отбор по результатам конкурсных заданий.
Среди предложенных кейсов – создание эскизного проекта многофункционального павильона на школьной территории с интерьерным решением, разработка объемной композиции в программе Autodesk 3ds Max – для этой работы ребята возьмут за основу одно из произведений художников-супрематистов Казимира Малевича и Эля Лисицкого.
С педагогами Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова школьники будут развивать основы творческогомышления.
«Совершенствуя прикладные умения и навыки, важно ставить практические задачи.
Мы предложим участникам создать выставочное пространство и хотим, чтобы они взглянули на экспозицию нестандартно: например, сделали не прямые стены, а с наклоном, многоуровневыми поверхностями – неизвестно, как развернется фантазия будущих дизайнеров», – рассказывает заведующая кафедрой архитектуры МГАХИ кандидат архитектуры Екатерина Трибельская.
Авторы программы уверяют, что школьники смогут воплотить в жизнь свои самые смелые замыслы и идеи – ломать, например, пространственную перспективу и строить объекты, которые могут восприниматься как объемные футуристические конструкции.
Чтобы предложить идеи и продумать визуальные образы, ребята вместе с педагогами разберут самые успешные проекты архитекторов, работавших с искаженным пространством (когда здание или предмет интерьера как будто нарушают законы физики).
Общая направленность образовательного курса от экспертов Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова – творческо-прикладная.
По словам директора Научно-образовательного центра НГУАДИ Ольги Морозовой, в рамках программы ребята будут работать над конкретным проектным кейсом – создавать выставочное пространство для «Сириуса», где участники программ направления «Искусство» смогут показывать свои работы и экспозиции.
«Задача курса – отработать все основные этапы реализации проекта, включая создание цифровой модели интерьера», – пояснила педагог.
Этому служат пять основных тем программы: понятие архитектурного объема и интерьерного пространства, введение в дизайнерское проектирование и эргономику, работа в графических редакторах и программах трехмерного моделирования, создание инновационных презентаций с применением технологий виртуальной реальности.
Эти модули познакомят участников с особенностями профессиональной деятельности дизайнера и архитектора.
«Современное проектирование напрямую связано с высокими технологиями, поэтому со школьниками мы в первую очередь будем изучать основы так называемого цифрового моделирования.
Для этого ребятам предстоит освоить специальные программы, позволяющие работать с цифровой моделью пространства, овладеть методами визуализации проектов и рендеринга», – комментирует Ольга Морозова.
Все разрабатываемые решения, макеты и лучшие эскизы участников будут представлены на выставке, трансляцию которой «Сириус» организует в онлайн-режиме.
Образовательный̆ центр «Сириус» открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению Президента Российской Федерации В.В. Путина, возглавляющего его Попечительский Совет. Цель работы Центра — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин.
В «Сириус» ежемесячно приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. За четыре года выпускниками «Сириуса» стали более 35 тысяч школьников.
Среди достижений выпускников — победы на международных и всероссийских олимпиадах, спортивных соревнованиях, музыкальных и художественных конкурсах.
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