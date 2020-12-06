В Сочи определили победителей краевого конкурса «Курортный Олимп».

Так, главной площадкой для проведения туристских событий признан курорт «Роза Хутор». Лучшим проектом пляжного отдыха в Краснодарском крае стал пляж Ривьера.

Проект «Маршруты Победы» сочинского клуба экскурсоводов «Эрудит» стал лучшим в крае. Первое место среди туристских организаций – у ООО «Хостинский отдых».

В новой номинации «Лучший проект о курортах Краснодарского края в средствах массовой информации» лидером стал Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда».

Новым востребованным направлением оздоровительного туризма в этом году стала реабилитация пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Эту работу проводит в Сочи несколько здравниц, в том числе санаторий «Октябрьский», признанный лучшей санаторно-курортной организацией Краснодарского края.

Мероприятие прошло в новом, деловом формате – в режиме живого диалога с лучшими представителями санкура.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева с помощью федеральной поддержки курорты Краснодарского края смогут уже в ближайшее время стать по-настоящему круглогодичными.

– Пандемия закончится, и мы уже сейчас должны думать о будущем курортов, решать инфраструктурные проблемы, которые тормозят развитие побережья.

В следующем году стартует нацпроект в сфере туризма – мы планируем максимально активно в нем участвовать и привлечь как можно больше федеральных средств на обновление коммунальной инфраструктуры, – сказал Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что несмотря на ограничения, связанные с пандемией, руководителям организаций санаторно-курортной сферы удалось сохранить коллективы и создать необходимые условия для безопасного отдыха россиян.

К примеру, Сочи за этот год принял 4,7 миллиона туристов.

Результатом успешной деятельности в индустрии гостеприимства стали 17 из 36-ти наград конкурса «Курортный Олимп-2020».

– Наш город в этом году стал площадкой для проведения главного конкурса санаторно-курортной отрасли Краснодарского края.

И лучшими в 8 из 14 номинаций признаны именно сочинские предприятия.

Организации туристической сферы смогли адаптироваться в сложных условиях, не растерять коллективы и привлечь максимальное количество гостей.

При этом соблюдая все необходимые санитарно-эпидемиологические меры безопасности, – подчеркнул глава курорта Алексей Копайгородский.

Ирина СИЗОВА.