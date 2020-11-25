Экспорт цитрусовых из Абхазии побил показатели прошлого года

- Эта цифра в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сутки в среднем границу пересекает до 100 грузовых машин с цитрусовыми из Абхазии, они ввозят более 200 тоннцитрусовых, - рассказали в пресс-службе Краснодарской таможни.

Цитрусовые, как и другие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантиннойпродукции, подлежащей фитосанитарному контролю.

Российские правоохранители фиксируют нарушения по несоблюдение запретов и ограничений, не предоставление разрешительных документов на перевозимую продукцию физическими лицами.

Сначала «мандаринового сезона» в этом году сотрудники российской таможни уже возбудили около 100 дел об административных правонарушениях, пресечен незаконный ввоз из Абхазии более пяти тысяч килограмм цитрусовых.

Ирина Сизова