Экспорт цитрусовых из Абхазии побил показатели прошлого года

С середины сентября из солнечной «Страны души» было ввезено в Россию семь тысяч тонн цитрусовых, более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы.
- Эта цифра в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сутки в среднем границу пересекает до 100 грузовых машин с цитрусовыми из Абхазии, они ввозят более 200 тоннцитрусовых, - рассказали в пресс-службе Краснодарской таможни.
Цитрусовые, как и другие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантиннойпродукции, подлежащей фитосанитарному контролю.
Российские правоохранители фиксируют нарушения по несоблюдение запретов и ограничений, не предоставление разрешительных документов на перевозимую продукцию физическими лицами.
Сначала «мандаринового сезона» в этом году сотрудники российской таможни уже возбудили около 100 дел об административных правонарушениях, пресечен незаконный ввоз из Абхазии более пяти тысяч килограмм цитрусовых.
Ирина Сизова
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