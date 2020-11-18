Что сочинцы заказывают в Яндекс.Еде

Чаще всего в городе заказывают бургеры, супы и роллы.

КАКУЮ ЕДУ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАКАЗЫВАЮТ В СОЧИ

1. Бургеры

2. Супы

3. Роллы и суши

4. Закуски из картофеля

5. Пицца

6. Закуски из курицы

7. Салаты

8. Десерты

9. Шаурма

10. Лапша вок

Есть такие блюда, которые в Сочи заказывают гораздо чаще, чем в среднем по стране: сильнее всего горожане выделяются пристрастием к сырникам, рису и котлетам.

В исследовании можно посмотреть на карту с блюдами, характерными для разных городов.

В целом по России самые популярные блюда — это бургеры, закуски из картошки, супы, закуски из курицы и салаты.

Внутри популярных категорий аналитики выделили блюда, которые берут чаще всего. Например, из салатов чаще всего заказывают «Цезарь», из супов — борщ.

Куриные наггетсы берут чаще, чем крылья и стрипсы, картошку фри — чаще, чем по-деревенски. Самые популярные роллы — «Филадельфия», а пицца — «Пепперони».

Когда россияне заказывают еду

Судя по графику числа заказов, по будням обедают обычно в 12–14 часов, ужинают — в 19–21.

По выходным нет всплеска активности в обед, а вечерний пик не такой выраженный, как в будни.

По будням чаще заказывают куриную грудку, поке и котлеты. В выходные — пиццу, креветки в панировке и хачапури.

У каждого времени суток тоже есть свои особенности. Для утра (с 6 до 12 часов) характерно большое количество заказов каши, омлетов, яичниц и сырников: в это время их берут в 2–3 раза чаще среднего.

С полудня до шести вечера — время куриной грудки, котлет и пельменей. С шести до полуночи особенно часто заказывают креветки в панировке, сырные палочки и хинкали.

КАТЕГОРИИ ЕДЫ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ РАЗНОГО ВРЕМЕНИ СУТОК

Показано по три наиболее характерные категории для утра, дня и вечера, — те, спрос на которые в данный период по сравнению со средним за сутки повышен сильнее всего. Категории, заказы в которых составляли менее 0,01% от всех заказов в данном периоде, не учитывались.



ПО ДАННЫМ ЯНДЕКС.ЕДЫ, ИЮЛЬ–СЕНТЯБРЬ 2020

Сколько платят

Чтобы сравнить цены в городах-миллионерах, аналитики выбрали несколько популярных блюд — борщ, салат «Цезарь» с курицей, роллы «Филадельфия» и пиццу «Пепперони» — и определили их медианную стоимость в заказах.

Самые дорогие «Цезарь» и «Филадельфия» оказались в Москве — за них там платят 350 и 465 рублей соответственно.

По цене на борщ столицу обошёл Санкт-Петербург (250 рублей против 220). По цене на «Пепперони» — Екатеринбург (520 рублей против 495).