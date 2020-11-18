Вокзал в горах Сочи стал лауреатом национальной премии «Транспортная безопасность»

Ей присудили 2-е место. Первое место номинации досталось Горьковской региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

- Премия «Транспортная безопасность»— событие общероссийского масштаба, имеющее своей целью поощрение и пропаганду достижений, передовых методов и решений в области обеспечения транспортной безопасности, оценку достижений предприятий и организаций, руководителей и специалистов транспортной отрасли, органов государственной власти, способствующих развитию и укреплению транспортной безопасности в Российской Федерации, - сообщают организаторы.

В экспертный совет премии вошли представители Министерства транспорта Российской Федерации, Ространснадзора, федеральных агентств и различных профильных ассоциаций транспортной отрасли.

Лучшие вокзалы жюри определяло с учётом таких критериев как техническая оснащенность, профессионализм сотрудников, уровень сервиса, экономические показатели деятельности и достижения.

При оценке конкурсантов во внимание также принимался успешный опыт обеспечения транспортной безопасности во время проведения крупнейших международных мероприятий.

- Железнодорожный вокзал «Роза Хутор» принимал активное участие в транспортном обслуживании пассажиров зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014 года, а также во время проведения Кубка Конфедераций – 2017, Чемпионата мира по футболу – 2018 и Гран-при России «Формула-1», во время которых вокзал обслуживал ежедневно до 8,5 тысяч человек, — сообщили в СКЖД.

Ирина Сизова