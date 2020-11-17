В Сочи сдают балконы

- Я до того, как найти балкон для работы, пробовала разные варианты.

Пыталась работать даже в машине, но все равно это не то.

Сейчас мы находимся в Сочи, этот город достаточно популярным стал после того, как всех перевели на удаленку. Все захотели жить поближе к теплу, – рассказала арендатор балкона Наталья Тараненко.

Балконы оборудованы всем необходимым для комфортной работы.

Снять такую рабочую зону в Сочи стоит в среднем от 150 до 250 рублей в час.

За эту сумму хозяева даже готовы напоить арендатора чаем и кофе.

Аналогичные предложения от коворкингов, кафе и отелей обходятся значительно дороже.

По данным администрации Сочи в городе фиксируется повышенный спрос, многие отели забронированы на 90 процентов.

При этом на курорте удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции, за 8 месяцев пандемии при населении в 600 тысяч человек в Сочи было всего 1697 заболевших.

В связи с этим глава города Алексей Копайгородский обратился к туристам и «удаленщикам» с просьбой соблюдать масочный режим.

Ирина Сизова