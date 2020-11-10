Особое устройство власти создадут в городском округе Сириус

Олимпийская инфраструктура будет федерализована, а спортивная территория будет трансформирована в город-университет.

Федеральная территория имеет особое устройство власти: часть региональных властных полномочий, а также муниципальные полномочия и часть федеральных полномочий будут осуществляться новым органом власти.

Часть этого органа власти будет назначена президентом, другая будет избираться населением федеральной территории.

Сириус будет иметь отдельный бюджет от Краснодарского края.

Кроме того, в его управление передадут олимпийские объекты в Имеретинской низменности.

Краевое законодательство будет действовать на федеральной территории в той части, которая не регулируется законом о «Сириусе», остальное будет регулироваться федеральным законодателем.

Законопроект предполагает пятилетний переходный период для формирования нового порядка.

Что касается основных задач федеральной территории, то одной из них станет отработка наиболее разнообразных технологий с целью их дальнейшего масштабирования там, где это будет применимо.

Одной из главных идей является одновременное развитие Сириуса как современного города на базе олимпийской инфраструктуры — с инновационным ЖКХ, медициной, портом, железнодорожным вокзалом и другими возможностями и крупного полнопрофильного образовательного, научно-технического и инновационного центра, а также туристического центра.

Ирина Сизова